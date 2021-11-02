Відома співачка Євгенія Власова, яка покинула шоу "Танці з зірками" на 8-му ефірі, проговорилася, що насправді відбувається на проєкті.

Як передає Politeka.net, Євгенія Власова є відомою співачкою та колишньою учасницею шоу "Танці з зірками". Вона виходила на паркет зі своїм напарником Максом Леоновим. Вони покинули проєкт на 8-му ефірі "Танців з зірками".

Так, цього разу співачка опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. Вона вирішила провести прямий ефір, де відповіла на найцікавіші запитання користувачів мереж з приводу шоу "Танці з зірками". Їй поставили запитання щодо того, що на проєкті багато що проходить за сценарієм, Євгенія Власова відверто розповіла про це.

"Так, багато чого за сценарієм. Дуже багато я бачу, вимовляється, наприклад Кухар, вона говорить словами продюсера. У них у всіх підслушки, тому я нікого з них не оцінюю як людей. Навіть якщо вони говорили щось неприємне для мене, то я не оцінюю їх як людей. Чому? Тому що я розумію, що там у вухах хтось сидить і говорить, і вони на роботі. Чисто по-людськи я розумію...",- розкрила Євгенія Власова.

"Не кожен, звичайно, зможе повторювати те, що тобі в вухо говорять. Але якщо ти вже погодився, то сиди й повторюй те, що тобі говорять у вухо", - висловилася співачка.

Нагадаємо, що Євгенія Власова покинула проєкт разом зі своїм напарником Максом Леоновим на 8 ефірі шоу.

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