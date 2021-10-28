Известный хореограф из "Танців з зірками" Макс Леонов после того, как попал в ДТП на своей машине, обратился к поклонникам за помощью.

Как сообщает Politeka.net, известный украинский хореограф Макс Леонов, который в этом сезоне "Танців з зірками" стал партнером певицы Евгении Власовой, недавно встревожил поклонников тем, что попал в ДТП. Танцор даже не смог выйти на паркет в одном из выпусков, так как приходил в себя после травмы.

Теперь же в своих Instagram-сторис Макс обратился к украинцам за помощью с ремонтом машины. По словам артиста, страховая компания не очень хочет помогать ему с оплатой ремонта, а у официальных дилеров его марки авто "БМВ" делать это весьма дорого.

"Попробую поверить в силу Инстаграма. Ребят, есть ли у вас, у кого-то из моих подписчиков, моих друзей, люди, которые помогут мне восстановить мою машинку после ДТП. Качественно конечно же, и желательно не сильно дорого, как это могут сделать на официаре. Потому что моя, к сожалению, моя страховая компания пытается меня слить и не хочет мной заниматься. Вот такая тема", - рассказал Леонов в своем видеообращении.

Напомним, Партнер Власовой по "Танцям з зірками" после ДТП разоткровенничался о своем уходе и выгорании: "Не обошлось...".

Как сообщала Politeka, Власова после вылета из "Танців з зірками" рассказала правду, о которой молчала: "Теперь я могу...".

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