Известная певица Евгения Власова, которая покинула шоу "Танці з зірками" на 8-ом эфире, проговорилась, что на самом деле происходит на проекте.

Как передает Politeka.net, Евгения Власова является известной певицей и бывшей участницей шоу "Танці з зірками". Она выходила на паркет со своим напарником Максом Леоновым. Они покинули проект на 8-ом эфире "Танців з зірками".

Так, на этот раз певица опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. Она решила провести прямой эфир, где ответила на самые интересные вопросы пользователей сетей по поводу шоу "Танці з зірками". Ей задали вопрос относительно того, что на проекте многое проходит по сценарию, Евгения Власова откровенно рассказала об этом.

"Да, многое по сценарию. Очень многое я вижу, произносится, например Кухар, она говорит словами продюсера. У них у всех подслушки, поэтому я никого из них не оцениваю как людей. Даже если они говорили что-то неприятное для меня, то я не оцениваю их как людей. Почему? Потому что я понимаю, что там в ушах кто-то сидит и говорит, и они на работе. Чисто по-человечески я понимаю...", - раскрыла Евгения Власова.

"Не каждый, конечно, сможет повторять то, что тебе в ухо говорят. Но если ты уже согласился, то сиди и повторяй то, что тебе говорят в ухо", - высказалась певица.

Напомним, что Евгения Власова покинула проект вместе со своим напарником Максом Леоновым на 8 эфире шоу.

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