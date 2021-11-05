Українська співачка Євгенія Власова, яка брала участь в шоу "Танці з зірками" та навіть хворою виходила на сцену, подякувала команді проєкту та своєму партнеру за неоціненний досвід.

Як пише Politeka.net, українська співачка Євгенія Власова, яка погодилася взяти участь у шоу "Танці з зірками" та виходила на паркет із хореографом Максимом Леоновим, покинула проєкт на восьмому ефірі.

Після вильоту Власова розповідала про шоу у своєму Instagram. Так, зірка розповіла, що їй доводилося виходити на паркет, коли вона хворіла на коронавірус, хоча і не знала цього. Власова зізналася, що відчувала себе погано, у неї пропав нюх і смак, але поки хвороба протікає легко. Про небезпений вірус вона дізналася вже після вильоту з проєкту.

Також співачка зазначила, що багато чого на "Танцях з зірками" відбувається за сценарієм і вона не ображається через негативні коментарі суддів, адже вони просто робили свою роботу.

Попри це Власова написала довгий пост, у якому подякувала творцям шоу, хореографам, візажистам за досвід.

"Я пам'ятаю все найкрасивіше, а красивого було багато! І мова не тільки про те, що відбувалося на сцені, а й про те, що проживала разом зі своїми партнерами Максимом Леоновим ❤️ Олександром Прохором ❤️і Дмитром Жуком ❤️, особливо з Максимом. Максим, дякую Тобі за все! За те, що вчив танцювати особливо!", - написала Власова.

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