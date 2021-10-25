Українська співачка Євгенія Власова, яка покинула проєкт "Танці з зірками" на восьмому ефірі, відверто розповіла, що це для неї не стало трагедією, співачка навпаки відчула полегшення.

Як пише Politeka.net, 43-річна співачка Євгенія Власова, яка після років мовчання, з’явилася на телебаченні у програмі "Танці з зірками" у восьмому ефірі покинула проєкт. У зоні ризику опинилися пари Євгенія Власова та Максим Леонов, Артур Логай та Анна Кареліна, Костянтин Войтенко та Роксолана Малянчук. Останніх врятували глядачі, а от Логаю та Власовій довелося поборотися за місце в проєкті. У результаті шоу покинула співачка.

У своєму Instagram Власова вийшла в прямий ефір та прокоментувала свій виліт із "Танців з зірками". Виконавиця зізналася, що вона все ж хотіла дійти до фіналу, але абсолютно не хвилюється через виліт із шоу. Власова зазначила, що для неї цей проєкт був важким, вона втомилася.

"Я дуже втомилася. Тепер я не можу не хорохоритися і сказати, що я давно втомилася і рада тому, що зараз відбулося. Я втомилася від цих стін, втомилася від цього павільйону, шоу-бізнесу ... Це було для мене великим випробуванням - спілкуватися з людьми з шоу-бізнесу. Це трохи інші люди, від яких я відвикла. Я рада, що я вилетіла на восьмому ефірі, вісім – моя улюблена цифра… Я рада, я знала, що так буде, знала, що сьогодні я поїду додому і буду відпочивати", - зізналася Власова.

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