Украинская певица Евгения Власова, которая участвовала в шоу "Танці з зірками" и даже больной выходила на сцену, поблагодарила команде проекта и своему партнеру за неоценимый опыт.

Как пишет Politeka.net, украинская певица Евгения Власова, которая согласилась принять участие в шоу "Танці з зірками" и выходила на паркет с хореографом Максимом Леоновым, покинула проект на восьмом эфире.

После вылета Власова рассказывала о шоу в своем Instagram. Так, звезда рассказала, что ей приходилось выходить на паркет, когда она болела коронавирусом, не зная этого. Власова призналась, что чувствовала себя плохо, у нее пропало обоняние и вкус, но пока болезнь протекает легко. Об опасном вирусе она узнала уже после вылета из проекта.

Также певица отметила, что много чего на "Танцях з зірками" происходит по сценарию и она не обижается за негативные комментарии судей, ведь они просто делали свою работу.

Несмотря на это, Власова написала длинный пост, в котором поблагодарила создателей шоу, хореографов, визажистов за опыт.

"Я помню все самое красивое, а красивого было много! И речь не только о том, что происходило на сцене, но и о том, что проживала вместе со своими партнерами Максимом Леоновым, Александром Прохором и Дмитрием Жуком, особенно с Максимом. Максим, спасибо тебе за все! За то, что учил танцевать особенно!",- написала Власова.

Ранее Politeka писала, что партнер Власовой по "Танцях з зірками" после ДТП обратился к украинцам за помощью: "Друзья, есть ли у вас...".

Напомним, что Власова не смогла скрыть восторга от вылета из "Танців з зірками", в чем причина: "Меня это все...".

A еще Politeka сообщала, что Власова после вылета из "Танців з зірками" рассказала правду, о которой молчала: "Теперь я могу...".