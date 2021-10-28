Відомий хореограф з "Танців з зірками" Макс Леонов після того, як потрапив у ДТП на своїй машині, звернувся до шанувальників за допомогою.
Як повідомляє Politeka.net, відомий український хореограф Макс Леонов, який цього сезону "Танців з зірками" став партнером співачки Євгенії Власової, нещодавно стривожив шанувальників тим, що потрапив у ДТП. Танцюрист навіть не зміг вийти на паркет в одному з випусків, бо приходив до тями після травми.
Тепер же у своїх Instagram-сторіс Макс звернувся до українців за допомогою з ремонтом машини. За словами артиста, Страхова компанія не дуже хоче допомагати йому з оплатою ремонту, а в офіційних дилерів його марки авто "БМВ" робити це дуже дорого.
"Спробую повірити в силу Instagram. Хлопців, чи є у вас, у когось із моїх передплатників, моїх друзів, люди, які допоможуть мені відновити мою машинку після ДТП. Якісно звичайно ж, і бажано не сильно дорого, як це можуть зробити на офіціарі. Тому що моя, на жаль, моя Страхова компанія намагається мене злити і не хоче мною займатися. Ось така тема", - розповів Леонов у своєму відеозверненні.
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