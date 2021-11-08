Переможниця шоу "Холостяк-10", телеведуча і колишня гімнастка Даша Ульянова приміряла образ спокусливої художниці, вимазавши тіло фарбами.

Як пише Politeka.net, дівчина поділилася новим ефектним знімком на своїй сторінці в Instagram. На фото Даша несподівано постала в художній майстерні. На задньому тлі видно фарби, пензлики і полотно з розводами синьої фарби.

А на передньому плані на простирадлі лягла сама Ульянова. На дівчині не було ніякого одягу, а її тіло прикрашали такі ж розлучення синьої фарби. Красуня ефектно вигнула спину і витягнула вперед руки, роблячи свою фігуру візуально ще більш витонченою.

Шанувальники Даші не змогли пройти повз її фото.

"Вау як красиво", "Гуд найт", "Зай, дуже повчальний пост", "Кайф", "як картина", "коли в кишені ручка потекла", "Ой, мамка залає за такий безлад!", "Дашуля ти агонь", - пишуть люди.

Нагадаємо, що Ульянова перемогла в 10-му сезоні шоу «Холостяк», головним героєм якого був Макс Михайлюк. Втім, пара майже відразу ж розлучилася, а Макс знайшов нову кохану, з якою вже встиг побудувати сім'ю.

Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Ульянова в лосинах здивувала кадрами зі спортзалу.

Як повідомляла Politeka, переможниця "Холостяка" Ульянова покрасувалася перед камерою з ідеально рівним волоссям.

Також Politeka писала, що переможниця "Холостяка" Ульянова хвалилася схудлою фігурою.