Переможниця шоу "Холостяк-10", телеведуча і колишня гімнастка Даша Ульянова приміряла образ спокусливої художниці, вимазавши тіло фарбами.
Як пише Politeka.net, дівчина поділилася новим ефектним знімком на своїй сторінці в Instagram. На фото Даша несподівано постала в художній майстерні. На задньому тлі видно фарби, пензлики і полотно з розводами синьої фарби.
А на передньому плані на простирадлі лягла сама Ульянова. На дівчині не було ніякого одягу, а її тіло прикрашали такі ж розлучення синьої фарби. Красуня ефектно вигнула спину і витягнула вперед руки, роблячи свою фігуру візуально ще більш витонченою.
Шанувальники Даші не змогли пройти повз її фото.
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"Вау як красиво", "Гуд найт", "Зай, дуже повчальний пост", "Кайф", "як картина", "коли в кишені ручка потекла", "Ой, мамка залає за такий безлад!", "Дашуля ти агонь", - пишуть люди.
Нагадаємо, що Ульянова перемогла в 10-му сезоні шоу «Холостяк», головним героєм якого був Макс Михайлюк. Втім, пара майже відразу ж розлучилася, а Макс знайшов нову кохану, з якою вже встиг побудувати сім'ю.
Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Ульянова в лосинах здивувала кадрами зі спортзалу.
Як повідомляла Politeka, переможниця "Холостяка" Ульянова покрасувалася перед камерою з ідеально рівним волоссям.
Також Politeka писала, що переможниця "Холостяка" Ульянова хвалилася схудлою фігурою.