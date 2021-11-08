Победительница шоу «Холостяк-10», телеведущая и бывшая гимнастка Даша Ульянова примерила образ соблазнительной художницы, измазав тело красками.
Как пишет Politeka.net, девушка поделилась новым эффектным снимком на своей странице в Инстаграм. На фото Даша неожиданно предстала в художественной мастерской. На заднем фоне видны краски, кисточки и полотно с разводами синей краски.
А на переднем плане на простыне легла сама Ульянова. На девушке не было никакой одежды, а ее тело украшали такие же разводы синей краски. Красотка эффектно выгнула спину и вытянула вперед руки, делая свою фигуру визуально еще более утонченной.
Поклонники Даши не смогли пройти мимо ее фото.
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«Вау как красиво», «Гуд найт», «Зай, очень поучительный пост», «Кайф», «Как картина», «Когда в кармане ручка потекла», «Ой, Мамка заругает за такой беспорядок!», «Дашуля ты агонь», - пишут люди.
Напомним, что Ульянова победила в 10-м сезоне шоу «Холостяк», главным героем которого был Макс Михайлюк. Впрочем, пара почти сразу же рассталась, а Макс нашел новую возлюбленную, с которой уже успел построить семью.
Напомним, победительница "Холостяка" Ульянова в лосинах удивила кадрами из спортзала.
Как сообщала Politeka, победительница "Холостяка" Ульянова покрасовалась перед камерой с идеально ровными волосами.
Также Politeka писала, что победительница "Холостяка" Ульянова хвастнула похудевшей фигурой.