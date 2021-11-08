Победительница шоу «Холостяк-10», телеведущая и бывшая гимнастка Даша Ульянова примерила образ соблазнительной художницы, измазав тело красками.

Как пишет Politeka.net, девушка поделилась новым эффектным снимком на своей странице в Инстаграм. На фото Даша неожиданно предстала в художественной мастерской. На заднем фоне видны краски, кисточки и полотно с разводами синей краски.

А на переднем плане на простыне легла сама Ульянова. На девушке не было никакой одежды, а ее тело украшали такие же разводы синей краски. Красотка эффектно выгнула спину и вытянула вперед руки, делая свою фигуру визуально еще более утонченной.

Поклонники Даши не смогли пройти мимо ее фото.

«Вау как красиво», «Гуд найт», «Зай, очень поучительный пост», «Кайф», «Как картина», «Когда в кармане ручка потекла», «Ой, Мамка заругает за такой беспорядок!», «Дашуля ты агонь», - пишут люди.

Напомним, что Ульянова победила в 10-м сезоне шоу «Холостяк», главным героем которого был Макс Михайлюк. Впрочем, пара почти сразу же рассталась, а Макс нашел новую возлюбленную, с которой уже успел построить семью.

Напомним, победительница "Холостяка" Ульянова в лосинах удивила кадрами из спортзала.

Как сообщала Politeka, победительница "Холостяка" Ульянова покрасовалась перед камерой с идеально ровными волосами.

Также Politeka писала, что победительница "Холостяка" Ульянова хвастнула похудевшей фигурой.