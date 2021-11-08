Красотка Даша Ульянова, которая победила на шоу "Холостяк", а также получила звание мастер спорта Украины по гимнастике , показала, как тренируется в спортзале, опубликовав сторис в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова получила звание мастера спорта по гимнастике и обладает эффектной растяжкой, частенько ее демонстрируя у себя в Инстаграм. Спортсменка решила пойти на шоу "Холостяк" с неверото подтянутым красавчиком Максом Михайлюком и победила на проекте. Но отношения паре не удалось построить после проекта, зато Даша стала популярным блогером в Инстаграм, где за ней следят десятки и сотни тысяч фанатов.

На новых сторис Даша показала, как качает ягодицы. Звезда была в лосинах и кроссовках, находясь в спортзале. Ульянова в руках держала гирю, с которой делала наклоны.

"Назад, хорошо", - были слышны слова фитнес-тренера.

"Как бабушка", - подписала кадры Даша Ульянова в сторис Инстаграм, которые репостнула от своего тренера.

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