Победительница шоу "Холостяк-10", телеведущая и бывшая гимнастка Даша Ульянова, покрасовалась на камеру, засветив стильный образ и идеальную прическу.

Даша Ульянова стала набирать популярность в Сети после своего участия в шоу "Холостяк-10", пишет Politeka.net. Девушка стала победительницей проекта, но у нее ничего не сложилось с его героем - Максом Михайлюком.

Красотка продолжила вести страницу в Инстаграм, сейчас на нее подписаны 279 тысяч пользователей Сети. При этом с телевидением девушка решила не заканчивать, и сейчас она ведет одну из программ на музыкальном канале.

Даша Ульянова активно ведет аккаунты в соцсетях. В частности, в новых сторис телеведущая покрасовалась в стильно образе с клетчатой курткой, а также с идеально ровными волосами. В таком виде звезда прошлась по улице.

Затем Ульянова показала себя при свете ламп в помещении.

"Ни дня без кривляний", - написала бывшая участница "Холостяка".

Отметим, Даша Ульянова увеличила себе губы. По словам девушки, она не была удовлетворена естественной красотой с самого детства. По словам красотки, у нее были комплексы, с которыми она решила бороться, и не видит ничего плохого в переменах во внешности.

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