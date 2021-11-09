Це краще бачити

Цікаві кадри зі співачкою Настею Каменських і її чоловіком, репером Потапом (Андрієм Потапенком), потрапили в Мережу - парочка влаштувала "дебош" на сімейному застіллі.

Відповідні кадри Потап опублікував у своєму TikTok, а його дружина в "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Настя і Потап гостювали у мами співачки, Лідії Павлівни, яка днями відзначала день народження і запрошувала додому рідних та друзів. Під час застілля співачка з чоловіком не дали занудьгувати іншим, та й собі, влаштувавши переполох.

Потап зняв на камеру, як пристає до дружини, чіпаючи рукою її волосся. У підсумку, співачці це набридло і вона почала відмахуватися.

Слідом за "рукопашним боєм" Каменських намагалася "відбитися" від настирливого чоловіка ногами.

Користувачі активно обговорюють побачене та діляться в коментарях своїми враженнями:

"Блін, Потап, я Настю не впізнав, та й тебе, правда, роздивився, тоді тільки зрозумів, що це Потап"

"Та з такими друзями ніколи не буде нудно, ех Настя"

"Таку красуню тільки гладити треба"

"Це коли вивчив кунг-фу за три секунди, гортаючи канали"

"О, це ж Настьон і Потапскі"

"А вона не зрозуміла на початку"

"Шкарпетки брудні"

"Стала ненавидіти після ваших витівок в тік тоці! Думала, артисти з великим ім'ям, але я помилилася!"

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