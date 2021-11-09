Відома українська співачка і актриса, детектив шоу «Маска» Ольга Полякова вирішила втекти від карантину і поїхала з України на Мальдіви, прихопивши з собою дочок.

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Полякова стала розхвалювати відпочинок, показуючи море і розкішні види курорту. На одній зі сторіс вона постала в бікіні, показавши гарний пляж.

"Хто б, що не говорив, скажу вам відверто, Я поїздила, я знаю. Краще океану, краще води, температури, виду і ласкавості, ніж на Мальдівах, немає ніде. Ну, ось ніде. Можу навіть сперечатися з вами. Навіть на гроші можу сперечатися", - зазначила Полякова і показала, як її дочка насолоджується відпочинком.

Також артистка похвалилася територією, де вона насолоджувалася спа-процедурами. Розпарена Полякова сиділа в джакузі і виглядала неймовірно щасливою. Відзначимо, що разом з артисткою в спа-кімнату прийшла і її молодша дочка Аліса, яка була не в захваті від кімнати.





Нагадаємо, що Полякова показала "райські" хороми на Мальдівах, похвалившись власним пляжем:"я в шоці".

А ще Politeka писала, що Оля Полякова ледь не залишилася без купальника на пляжі: "що це у вас тут...".

Також Politeka повідомляла, що Полякова похвалилася фігурою своєї старшої дочки в купальнику: "Прям так підеш?".