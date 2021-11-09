У восьмому ефірі популярного шоу «Холостячка» зі Златою Огневич проект покинув Олег Плахотнюк, якому багато хто пророкував перемогу і навіть називав його обранцем співачки.

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram чоловік опублікував кілька фото з проекту, відповідаючи на запитання шанувальників.

"Є сценарій в шоу? Кажуть, що робити?",- запитали у чоловіка.

"Діана, це реаліті проект, від слова реальний... Тексти не пишуть. Що робити, не говорять. Підказок немає. Говориш і робиш, що вважаєш за потрібне. Все як в особистому житті, тільки набагато швидше..час летить непомітно. Через місяць участі зловив себе на думці - а чи є реальне життя взагалі поза нашим домом", - розповів Олег.

Також Олег звернувся до артистки, подякувавши їй за все, що вони разом пережили на проекті.

"Я вдячний Златі Огневич за емоції, почуття, переживання, відчуття, що живий", - підписав спільний знімок чоловік.

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