Українців готують до нового сезону шоу "Голос країни" і розкрили деякі деталі кастингу, а в мережі тим часом обговорюють Тіну Кароль, чекаючи її повернення.

В Україні готуються до виходу нового 12 сезону шоу "Голос країни", пише Politeka.net. Творці проекту повідомляють про кастинг, який навіть були змушені продовжити до 20 листопада через ажіотаж.

За словами продюсерів, цього року заявки на шоу подало вдвічі більше, ніж у попередньому.

"У кастингу цього сезону вже взяли участь: дочка відомого футболіста, переможець шоу "Голос Казахстану", спадкова ворожка, дівчина, яка співає пісні на вірші Ліни Костенко, поліцейська і багато інших цікавих особистостей з унікальними голосами та історіями", - поділилися в офіційній групі проекту в Instagram.

У мережі стали обговорювати не тільки тему кастингу, але і співачку Тіну Кароль, яка раніше була тренером на шоу, але заявила про свій відхід.

"Тіна буде???", "Чекаємо результатів кастингу 😌", " чекаю Юлію Саніну в тренерському кріслі❤️❤️🔥", " Кароль буде в журі??? А то дивитися не буду, якщо ні!!!", "У мене просто серце розривається, коли бачу пости Голосу країни. Хотілося б туди потрапити 😍❤️🔥 🔥 🙌", - написали користувачі Мережі.

Відзначимо, точні причини відходу Тіни Кароль невідомі, але продюсер Володимир Завадюк заявив, що хоче дати проекту "Нове дихання".

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