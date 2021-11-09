Популярная певица, народная артистка Украины Тина Кароль, которая недавно покинула страну, поделилась своей радостью, опубликовав кадры в соцсети.
Как пишет Politeka.net, новые сторис появились на странице Кароль в Инстаграм.
Сейчас артистка посетила бывшую столицу Казахстана, город Алматы. Так Кароль встречали очень тепло, певицу одарили цветами и подарками.
Тина похвасталась кадрами из авто, весь салон которого был завален букетами.
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«Миллион, миллион, миллион этих роз», - пропела артистка строки из песни Пугачевой, показывая один из букетов, и поблагодарила поклонниц.
«Целая машина цветов. Спасибо большое. И подарков», - сказала артистка.
Напомним, недавно звезда презентовала новый мини-альбом, который назвала "Двойной рай". Также Кароль выпустила клип на песню с аналогичным названием.
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