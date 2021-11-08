Молодой исполнитель Иван Нави откровенно рассказал о дуэте с Тиной Кароль и съемках во Львове, из которых получился клип на их песню.

Как сообщает Politeka.net, молодой исполнитель Иван Нави, который недавно представил дуэтную композицию с Тиной Кароль раскрыл подробности совместной работы с певицей. Видео его интервью опубликовали на странице MUZVAR в Instagram.

По словам Ивана, до этой песни и съемок они с Тиной не особо общались, однако теперь, судя по всему, их отношения вышли на новых уровень. Сама Кароль после выхода песни очень тепло отзывалась про Ивана, называя его парнем, за которого "хочется замуж".

О съемках клипа с Тиной певец рассказал, что просто пообещал ей экскурсию по Львову, так что они много гуляли, сидели в кафе и общались и дурачились. А в результате получилось очень милое муд-видео.

"Я обещал ей экскурсию по Львову. Все получилось настолько душевно и легко. Ми с Тиной до того не настолько были знакомы. Мне очень важно было, как все это будет происходить. Получилось очень легко, кайфово, мне понравилось. Тина очень душевная и приятная в первую очередь девушка", - поделился впечатлениями Иван Нави.

Напомним, Кароль раскрепостилась на полу и показала упругие формы с интересных ракурсов: фото.

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