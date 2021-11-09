Украинцев готовят к новому сезону шоу "Голос країни" и раскрыли некоторые детали кастинга, а в Сети тем временем обсуждают Тину Кароль, ожидая ее возвращения.

В Украине готовятся к выходу нового 12 сезона шоу "Голос країни", пишет Politeka.net. Создатели проекта сообщают о кастинге, который даже были вынуждены продлить до 20 ноября из-за ажиотажа.

По словам продюсеров, в этом году заявки на шоу подало вдвое больше, чем в предыдущем.

"В кастинге этого сезона уже приняли участие: дочь известного футболиста, победитель шоу «Голос Казахстана», наследственная гадалка, девушка, поющая песни на стихи Лины Костенко, полицейская и многие другие интересные личности с уникальными голосами и историями", - поделились в официальной группе проекта в Инстаграм.

В Сети стали обсуждать не только тему кастинга, но и певицу Тину Кароль, которая ранее была тренером на шоу, но заявила о своем уходе.

"Тина будет???", "Ждем результатов кастинга 😌", "Жду Юлию Санину в тренерском кресле❤️❤️🔥", "Кароль будет в жюри??? А то смотреть не буду, если нет!!!", "У меня просто сердце разрывается, когда вижу посты Голоса Страны. Хотелось бы туда попасть 😍❤️🔥🔥🙌", - написали пользователи сети.

Отметим, точные причины ухода Тины Кароль неизвестны, но продюсер Владимир Завадюк заявил, что хочет дать проекту "новое дыхание".

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