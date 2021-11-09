Популярна телеведуча Маша Єфросиніна, яка піддалася критиці в мережі після виходу скандального інтерв'ю зі співачкою Світланою Лободою, похвалилася новим образом.
Як передає Politeka.net, Єфросиніна постала в червоній сукні і звернулася до шанувальників.
"Безперечна принадність моєї роботи в тому, що навіть в самі смутні часи у мене є можливість створювати собі та іншим гарний настрій, розважати, веселити, розбурхувати! Навіть якщо дратувати, то це ж теж комусь приносить полегшення! Ну, і що лукавити, моя робота-це можливість дивитися на себе таку", - підписала фото зірка.
У коментарях їй залишили масу теплих слів.
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"Маша! Я твердо переконана, що, якщо ви з Юрою Горбуновим будете ведучими наступного сезону Танців з зірками, це буде просто фурор! Возз'єднання телевізійної сім'ї", "Захоплююся вами вже багато років", "як принцеса", "Ви завжди надихаєте", "Це прекрасно!", "Захоплююся вашою красою, Марія", "Дуже гарна сукня. Ви в ньому королева", - пишуть люди.
Нагадаємо, що Єфросиніна показала кращі образи на шоу "Маскарад":"фатальна жінка".
А ще Politeka писала, що Єфросиніна влаштувала виставу за лаштунками шоу: "Марія, яка ж ви...".
Також Politeka повідомляла, що Єфросиніна наважилася показати фігуру в нижній білизні: "ще рік тому...".