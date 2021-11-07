Відома телеведуча Маша Єфросиніна, яка не так давно взяла чергове інтерв'ю у Олі Полякової, вирішила показати себе в незвичному сміливому Луці.

Як відомо, телеведуча воліє на камеру показувати не ідеальне життя вдома або тільки постановочні кадри. Вона просто вибирає щось середнє, при цьому не переходячи меж особистого життя.

Свою фігуру Єфросиніна також показує на часто, вибираючи класичні сукні та костюми. Проте, вдається зірці вразити виглядом без особливих зусиль у себе в сторі. За словами зірки, найголовніше в такі моменти-це правильний настрій і вміння самого фотографа поводитися з людиною.

За словами телеведучої, раніше вона завжди відмовлялася від таких відкритих зйомок саме в білизняних комплектах, оскільки це здавалося надмірно відвертим. Але завдяки правильному настрою вона не шкодує.

"Ще рік тому ні за що б не повірила, що зараз буду зніматися в білизні», - пише Єфросиніна.

Раніше телеведуча виклала в сторіс, в яких можна побачити, як вона прогулюється по красивому пляжу поруч з кришталево чистою і прозорою водою океану.

Перед камерою телезірка з'явилася в роздільному яскраво-жовтому купальнику, який красиво підкреслив її плоский живіт і пружні принади. Свій образ Єфросиніна доповнила стильним пляжним капелюшком і величезними сонцезахисними окулярами.

Нагадавши, Єфросиніна Покотила на Мальдіви і показала фігуру в блакитному купальнику: "нарешті...".

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна перетворилася на рудоволосу бестію і влаштувала фурор у синьому халаті: "Ну як?".

Також Politeka писала, що Єфросиніна в вбранні, що просвічується, показала "острівний стиль":"відпочинок до лиця".