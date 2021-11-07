Відома телеведуча Маша Єфросиніна показала всі свої образи на телешоу "Маскарад".

Відповідне відео знаменитість виклала на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

Єфросиніна зазначила, що всі її вбрання створювала одна команда.

"Мені було дуже цікаво піти на ці експерименти-побачити себе по-новому! Оля Слонь і Юра Жуйков зробили те, на що сама я навряд чи б пішла свідомо:))

Але від цього і прикольніше відчуття-ти, начебто, ніколи себе в такому не уявляєш, а потім бачиш результат і розумієш: жінка повинна завжди пробувати щось нове💜

Спасибі, хлопці!» ,- написала телеведуча.

Серед нарядів була зефірна сукня з відкритими плечима. Телеведуча в ньому покружляла на камеру. Також Маша вийшла в обтягуючій латексній сукні чорного кольору, в якій продемонструвала свою ідеальну фігуру.

У коментарях відразу ж з'явилися обговорення під публікацією Єфросиніної. Шанувальники називають Машу фатальною жінкою, а її костюми відпадними.

"Фатальна жінка",

"Шикарна",

"Всі костюми відпадні", - пишуть в мережі.

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