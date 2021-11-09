Популярная телеведущая Маша Ефросинина, которая подверглась критики в сети после выхода скандального интервью с певицей Светланой Лободой, похвасталась новым образом.
Как передает Politeka.net, Ефросинина предстала в красном платье и обратилась к поклонникам.
«Бесспорная прелесть моей работы в том, что даже в самые смутные времена у меня есть возможность создавать себе и другим хорошее настроение, развлекать, веселить, будоражить! Даже если бесить, то это ведь тоже кому-то приносит облегчение! Ну, и что лукавить, моя работа – это возможность смотреть на себя такую», - подписала фото звезда.
В комментариях ей оставили массу теплых слов.
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«Маша! Я твердо убеждена, что, если вы с Юрой Горбуновым будете ведущими следующего сезона Танців з зірками, это будет просто фурор! Воссоединение телевизионной семьи», «Восхищаюсь вами уже много лет», «Как принцесса», «Вы всегда вдохновляете», «Это прекрасно!», «Восхищаюсь вашей красотой, Мария», «Очень красивое платье. Вы в нем королева», - пишут люди.
Напомним, что Ефросинина показала лучшие образы на шоу "Маскарад": "Роковая женщина".
А еще Politeka писала, что Ефросинина устроила представление за кулисами шоу: "Мария, какая же вы...".
Также Politeka сообщала, что Ефросинина осмелилась показать фигуру в нижнем белье: "Еще год назад...".