Телеведуча Маша Єфросиніна, яка розповіла Олі Поляковій про проблеми, влаштувала ефектне шоу за лаштунками.

Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна нещодавно розповіла Олі Поляковій, що у неї великі проблеми з пігментацією на обличчі. Зірка запідозрила, що це пов'язано з китайським вірусом, яким вона перехворіла.

А на новому відео в Instagram Маша вирішила влаштувати виставу за лаштунками. Зірка показала ефектні сукні, порадувавши фанатів стильними луками.

"Всі мої наряди для маскараду створювала команда. Мені було дуже цікаво піти на ці експерименти-побачити себе по-новому! Оля Слонь і Юра Жуйков зробили те, на що сама я навряд чи б пішла свідомо:))

Але від цього і прикольніше відчуття-ти, начебто, ніколи себе в такому не уявляєш, а потім бачиш результат і розумієш : жінка повинна завжди пробувати щось нове",-написала Маша.

Фанати подивилися ролик сотні тисяч разів і написали коментарі:

"Всі наряди шикарні", "Супер, шикарні образи", "фатальна", "Простов вау", "Марія, яка ж ви все таки шикарна жінка".

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