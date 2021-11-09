Один з героїв шоу "Маска" викликав бурхливе обговорення в мережі, шанувальники проекту висловлюють найцікавіші версії, хто ховається в костюмі.

Цього разу шанувальники шоу "Маска" обговорили героя Мухомора, передає Politeka.net. У мережі висловили різні версії, хто може ховатися в костюмі.

Зокрема, глядачам запропонували підказку, розмістивши знімки Дана Балана, Івана Дорна та Олексія Завгороднього (позитиву).

"Хто може ховатися під маскою Мухомора? Голосуйте в коментарях цифрою 1/2/3 або пишіть свій варіант 😉", - написали автори поста.

За п'ять годин публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Дан Балан", "жодних версій", "Позитив", "дуже голос схожий Олександр Ревва але він в Росії 😕 хтось ще співає так схоже не знаю", "Шуров Дмитро", "у нього дуже знайомий голос, причому цю ж пісню я чула в його виконанні, але не можу згадати хто це😂"," як говорив відомий Андрій Данилко: "жодних версій"😂", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, зірковими детективами на проекті, як і в минулому сезоні залишилися Оля Полякова, Настя Каменських, Олег Винник, Дзідзьо і Андрій Данилко.

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