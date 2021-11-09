Відомий ресторатор, шоумен і суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво показав, як проводить час зі своєю мамою, яка приїхала до нього погостювати.

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram чоловік опублікував кілька сторіс, знятих в сосновому лісі.

"Обожнюю запах лісу. Вийшли прогулятися і насолодитися природою", - підписав відео Ектор, зазначивши, що гуляє з мамою, яка дуже любить ліс.

За словами Ектора, на вулиці прекрасна погода, а запах лісу змушує його відчувати себе щасливим. Хіменес-Браво зазначив, що планує сьогодні зайнятися спортом, а також готуватиме з мамою за дуже смачним рецептом.

"Сьогодні покажу вам рецепт колумбійської домашньої кухні", - зазначив Ектор, додавши, що ця страва не відноситься до високої кухні, а вважається більш домашньою.

За словами Ектора, він планує поділитися рецептом з шанувальниками, щоб вони могли побачити його улюблене блюдо домашньої кухні, яке він їв, коли був підлітком і жив у Колумбії.

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