Відомий ресторатор, шоумен і суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво показав, як проводить час зі своєю мамою, яка приїхала до нього погостювати.
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram чоловік опублікував кілька сторіс, знятих в сосновому лісі.
"Обожнюю запах лісу. Вийшли прогулятися і насолодитися природою", - підписав відео Ектор, зазначивши, що гуляє з мамою, яка дуже любить ліс.
За словами Ектора, на вулиці прекрасна погода, а запах лісу змушує його відчувати себе щасливим. Хіменес-Браво зазначив, що планує сьогодні зайнятися спортом, а також готуватиме з мамою за дуже смачним рецептом.
"Сьогодні покажу вам рецепт колумбійської домашньої кухні", - зазначив Ектор, додавши, що ця страва не відноситься до високої кухні, а вважається більш домашньою.
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За словами Ектора, він планує поділитися рецептом з шанувальниками, щоб вони могли побачити його улюблене блюдо домашньої кухні, яке він їв, коли був підлітком і жив у Колумбії.
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