Голлівудська актриса і режисер, зірка блокбастера «Вічні» Анджеліна Джолі вразила видом в мокрій майці, нагадавши шанувальникам, якою зухвалою красунею вона була.
Як передає Politeka.net, до заміжжя і вагітності у Анджеліни Джолі була скандальна репутація. До того, як стати дружиною головного красеня Голлівуду Бреда Пітта актриса славилася відвертими фотосесіями і яскравими романами. Сьогодні імідж зірки дуже змінився. Вона займається вихованням дітей і обирає скромні елегантні образи.
На одній з фан-сторінок вирішили нагадати, якою була Джолі. Шанувальники опублікували архівний знімок, на якому вона позувала з мокрим волоссям в мокрій білій майці.
"Тигриця Анджеліна Джолі - найкраща в світовому кінематографі", "яка солодка", «Нічого собі», «сумую за такою Анджеліною», «дияволиця», "очей не відірвати", - пишуть користувачі Мережі.
Молодша сестра Софії Ротару повідала про велике горе в родині: "Повністю втратила зір"
Дружина "Холостяка" Добриніна після провального експерименту із зовнішністю показала себе без макіяжу: кадри
У таємничій трагедії з дочкою російського актора спливли нові деталі: результати розслідування
Нове посилення карантину торкнеться тисяч українців: що зміниться з 11 листопада і кого не пустять в транспорт
Тригубенко розговорився про стосунки після провалу в "Холостячці" і встиг пошкодувати: "Наговорив купу зайвого"
Відзначимо, що днями в кінотеатрах вийшов фільм за участю актриси «Вічні», в якому вона зіграла ефектну блондинку.
Нагадаємо, що Джолі з заплутаним волоссям вразила видом на червоній доріжці:"посмішка зачарувала".
А ще Politeka писала, що Джолі в розтягнутій кофті здивувала виглядом поруч з донькою: фото.
Також Politeka повідомляла, що Джолі в оригінальній сукні показала фігуру, про яку мріють: "ікона стилю".