Голлівудська актриса і режисер, зірка блокбастера «Вічні» Анджеліна Джолі вразила видом в мокрій майці, нагадавши шанувальникам, якою зухвалою красунею вона була.

Як передає Politeka.net, до заміжжя і вагітності у Анджеліни Джолі була скандальна репутація. До того, як стати дружиною головного красеня Голлівуду Бреда Пітта актриса славилася відвертими фотосесіями і яскравими романами. Сьогодні імідж зірки дуже змінився. Вона займається вихованням дітей і обирає скромні елегантні образи.

На одній з фан-сторінок вирішили нагадати, якою була Джолі. Шанувальники опублікували архівний знімок, на якому вона позувала з мокрим волоссям в мокрій білій майці.

"Тигриця Анджеліна Джолі - найкраща в світовому кінематографі", "яка солодка", «Нічого собі», «сумую за такою Анджеліною», «дияволиця», "очей не відірвати", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що днями в кінотеатрах вийшов фільм за участю актриси «Вічні», в якому вона зіграла ефектну блондинку.

Нагадаємо, що Джолі з заплутаним волоссям вразила видом на червоній доріжці:"посмішка зачарувала".

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