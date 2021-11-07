Голлівудська актриса Анджеліна Джолі не втомлюється підкорювати серця мільйонів людей по всьому світу.
Як пише Politeka.net, актриса Анджеліна Джолі є не тільки мрією багатьох чоловіків, а й іконою краси серед жінок. Її зовнішнім виглядом захоплюються, як підлітки, так і дорослі люди.
Кожен день фанати по всьому світу жадають все нових і нових знімків Джолі і часто вони поширюють їх по групах.
Так, на фан-сторінці знаменитості в Instagram з'явилося архівне фото, на якому колишня дружина Бреда Пітта демонструє свою розкішну фігуру, красу і божевільну привабливість.
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Красуня одягла сукню в своєму улюбленому кольорі - чорному.
Наряд акцентував увагу на пишному бюсті актриси, а макіяж підкреслив очі Джолі і привернув увагу до її пухких губ за допомогою нюдової помади з блиском.
Шанувальники захопилися зовнішнім виглядом Анджеліни Джолі, і обсипали її компліментами в коментарях.
"Найкрасивіша жінка всередині і зовні на цій планеті ❤",
"Моя любов, найкрасивіша дівчина на світі😍",
"Ікона стилю", - пишуть в мережі.
Нагадаємо, дочка Анджеліни Джолі підкорила видом в сарафані з маминого плеча.
Як повідомляла Politeka, Джолі показала, як звести з розуму одним поглядом.
Також Politeka писала, що Джолі в чорній сукні на тонких бретельках ледь не впустила пружні принади.