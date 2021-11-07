Зовнішнім виглядом актриси захоплюються, як підлітки, так і дорослі

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі не втомлюється підкорювати серця мільйонів людей по всьому світу.

Як пише Politeka.net, актриса Анджеліна Джолі є не тільки мрією багатьох чоловіків, а й іконою краси серед жінок. Її зовнішнім виглядом захоплюються, як підлітки, так і дорослі люди.

Кожен день фанати по всьому світу жадають все нових і нових знімків Джолі і часто вони поширюють їх по групах.

Так, на фан-сторінці знаменитості в Instagram з'явилося архівне фото, на якому колишня дружина Бреда Пітта демонструє свою розкішну фігуру, красу і божевільну привабливість.

Красуня одягла сукню в своєму улюбленому кольорі - чорному.

Наряд акцентував увагу на пишному бюсті актриси, а макіяж підкреслив очі Джолі і привернув увагу до її пухких губ за допомогою нюдової помади з блиском.

Шанувальники захопилися зовнішнім виглядом Анджеліни Джолі, і обсипали її компліментами в коментарях.

"Найкрасивіша жінка всередині і зовні на цій планеті ❤",

"Моя любов, найкрасивіша дівчина на світі😍",

"Ікона стилю", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, дочка Анджеліни Джолі підкорила видом в сарафані з маминого плеча.

Як повідомляла Politeka, Джолі показала, як звести з розуму одним поглядом.

Також Politeka писала, що Джолі в чорній сукні на тонких бретельках ледь не впустила пружні принади.