Голливудская актриса Анджелина Джоли не устает покорять сердца миллионов людей по всему миру.
Как пишет Politeka.net, актриса Анджелина Джоли является не только мечтой многих мужчин, но и иконой красоты среди женщин. Ее внешним видом восхищаются, как подростки, так и взрослые люди.
Каждый день фанаты по всему миру жаждут всё новых и новых снимков Джоли и зачастую они распространяют их по группам.
Так, на фан-странице знаменитости в Инстаграм появилось архивное фото, на котором бывшая супруга Бреда Питта демонстрирует свою роскошную фигуру, красоту и безумную притягательность.
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Красотка одела платье в своем излюбленном цвете - черном.
Наряд акцентировал внимание на пышном бюсте актрисы, а макияж подчеркнул глаза Джоли и привлек внимание к ее пухлым губам при помощи нюдовой помады с блеском.
Поклонники восхитились внешним видом Анджелины Джоли, и осыпали ее комплиментами в комментариях.
"Самая красивая женщина внутри и снаружи на этой планете ❤",
"Моя любовь, самая красивая девушка на свете😍",
"Икона стиля", - пишут в сети.
Напомним, дочь Анджелины Джоли покорила видом в сарафане с маминого плеча.
Как сообщала Politeka, Джоли показала, как свести с ума одним взглядом.
Также Politeka писала, что Джоли в черном платье на тонких бретельках едва не выронила упругие прелести.