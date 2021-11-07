Внешним видом актрисы восхищаются, как подростки, так и взрослые

Голливудская актриса Анджелина Джоли не устает покорять сердца миллионов людей по всему миру.

Как пишет Politeka.net, актриса Анджелина Джоли является не только мечтой многих мужчин, но и иконой красоты среди женщин. Ее внешним видом восхищаются, как подростки, так и взрослые люди.

Каждый день фанаты по всему миру жаждут всё новых и новых снимков Джоли и зачастую они распространяют их по группам.

Так, на фан-странице знаменитости в Инстаграм появилось архивное фото, на котором бывшая супруга Бреда Питта демонстрирует свою роскошную фигуру, красоту и безумную притягательность.

Красотка одела платье в своем излюбленном цвете - черном.

Наряд акцентировал внимание на пышном бюсте актрисы, а макияж подчеркнул глаза Джоли и привлек внимание к ее пухлым губам при помощи нюдовой помады с блеском.

Поклонники восхитились внешним видом Анджелины Джоли, и осыпали ее комплиментами в комментариях.

"Самая красивая женщина внутри и снаружи на этой планете ❤",

"Моя любовь, самая красивая девушка на свете😍",

"Икона стиля", - пишут в сети.

Напомним, дочь Анджелины Джоли покорила видом в сарафане с маминого плеча.

Как сообщала Politeka, Джоли показала, как свести с ума одним взглядом.

Также Politeka писала, что Джоли в черном платье на тонких бретельках едва не выронила упругие прелести.