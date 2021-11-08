Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі у скромному вбранні і без прикрас здивувала зовнішністю під час своєї прогулянки з дочкою по магазинах.

Анджеліна Джолі спровокувала море обговорень на тлі того, що вперше за довгий час з'явилася на публіці. Причому не одна, а разом з дітьми і навіть встигла змінити кілька різних образів і зачіску.

У мережі відразу з'явилися плітки про те, як Пітт засуджує дружину за і «використання дітей заради слави», критика її зовнішності і невдалий вигляд з накладними пасмами, а також суперечки про вихід фільму «вічних», де недавно і знялася Джолі.

Справа в тому, що артистка різко засудила факт того, що фільм не буде показаний у багатьох країнах через сцену з поцілунком двох чоловіків. Зірка підтримала ЛГБТ співтовариство і підкреслила, що це невігластво, коли так відбувається.

Зараз Джолі знову вирішила бути подалі від пліток, тому не показується перед камерами. Фотографам все ж вдалося її помітити з дочкою на прогулянці в продуктовому. Більш того, домашній стиль актриси був досить простий.

Зараз не так просто зустріти в мережі нові фото Джолі, шанувальники люблять згадувати її образи з минулого, якими вона дивувала на червоних доріжках або навіть під час простих прогулянок.

На одній з фан-сторінок в Instagram порівняли два фото Джолі і запропонували користувачам вибрати, яке їм подобається більше. Однак таке завдання викликала у користувачів замішання. Більшість зійшлися на тому, що Анджеліна однаково прекрасна на обох знімках.

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