Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли в скромном наряде и без украшений удивила внешностью во время своей прогулки с дочерью по магазинам.

Анджелина Джоли спровоцировала море обсуждений на фоне того, что впервые за долгое время появилась на публике. Причем не одна, а вместе с детьми и даже успела сменить несколько разных образов и прическу.

В сети сразу появились сплетни о том, как Питт осуждает жену за и «использование детей ради славы», критика ее внешности и неудачный вид с накладными прядями, а также споры о выходе фильма «Вечных», где недавно и снялась Джоли.

Дело в том, что артистка резко осудила факт того, что фильм не будет показан во многих странах из-за сцены с поцелуем двух мужчин. Звезда поддержала ЛГБТ сообщество и подчеркнула, что это невежество, когда так происходит.

Сейчас Джоли вновь решила быть подальше от сплетен, поэтому не показывается перед камерами. Фотографам все же удалось ее заметить с дочерью на прогулке в продуктовом. Более того, домашний стиль актрисы был довольно прост.

Сейчас не так просто встретить в сети новые фото Джоли, поклонники любят вспоминать ее образы из прошлого, которыми она удивляла на красных дорожках или даже во время простых прогулок.

На одной из фан-страниц в Инстаграм сравнили два фото Джоли и предложили пользователям выбрать, которое им нравится больше. Однако такая задача вызвала у юзеров замешательство. Большинство сошлись на том, что Анджелина одинаково прекрасна на обоих снимках.

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