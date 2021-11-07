Культова голлівудська актриса Анджеліна Джолі, яка з недавніх пір стала частіше з'являтися на публіці в трендових нарядах і показувати дітей, змогла знову здивувати стильним костюмом перед камерами.
Анджеліна багато років була в центрі уваги, давала різні інтерв'ю і знімалася в культових фільмах. Вперше за довгий час вона вирішила взяти одну з провідних ролей у фільмі «вічні».
А на червоній доріжці Джолі вже не раз знову відзначилася вибором вбрання. Якщо образ Джолі з ніяково нарощеним волоссям розкритикували, то її звичний лук в брючному костюмі, з мінімумом макіяжу, і вспушенным волоссям припав всім до душі.
Ось що написали шанувальники під невеликим роликом:
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"Привіт, красуня🌷; вона міс сонячне світло😃; я люблю тебе, ви прекрасна леді; Привіт Анджеліна, ви ніби не змінюєтеся; недбалість краще пафосу; посмішкою зачарувала; це твоя шкіра для мене сяє😍; красива; Моя улюблена актриса».
Як відомо, Джолі підкорила мільйони людей по всьому світу завдяки своїй яскравій і самобутній зовнішності, акторському таланту, а також постійній благодійній діяльності.
В останні роки актриса стала рідше брати участь у світських заходах, проте зараз вона повертається під приціли камер у зв'язку з виходом фільму «вічні», в якому актриса зіграла одну з ключових ролей.
Нагадавши, дочка Анджеліни Джолі підкорила видом в сарафані з маминого плеча.
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