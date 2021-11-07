Культовая голливудская актриса Анджелина Джоли, которая с недавних пор стала чаще появляться на публике в трендовых нарядах и показывать детей, смогла вновь удивить стильным костюмом перед камерами.

Анджелина многие годы была в центре внимания, давала разные интервью и снималась в культовых фильмах. Впервые за долгое время она решила взять одну из ведущих ролей в фильме «Вечные».

А на красной дорожке Джоли уже не раз снова отличилась выбором наряда. Если образ Джоли с неловко наращенными волосами раскритиковали, то ее привычный лук в брючном костюме, с минимумом макияжа, и вспушенными волосами пришелся всем по душе.

Вот что написали поклонники под небольшим роликом:

«Привет, красавица🌷; Она мисс солнечный свет😃; я люблю тебя, вы прекрасная леди; Привет Анджелина, вы будто не меняетесь; небрежность лучше пафоса; улыбкой очаровала; Это твоя кожа для меня сияет😍; Красивая; Моя любимая актриса».

Как известно, Джоли покорила миллионы людей по всему миру благодаря своей яркой и самобытной внешности, актерскому таланту, а также постоянной благотворительной деятельности.

В последние годы актриса стала реже участвовать в светских мероприятиях, однако сейчас она возвращается под прицелы камер в связи с выходом фильма «Вечные», в котором актриса сыграла одну из ключевых ролей.

Напомним, дочь Анджелины Джоли покорила видом в сарафане с маминого плеча.

Как сообщала Politeka, Джоли показала, как свести с ума одним взглядом.

Также Politeka писала, что Джоли в черном платье на тонких бретельках едва не выронила упругие прелести.