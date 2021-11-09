Голливудская актриса и режиссер, звезда блокбастера «Вечные» Анджелина Джоли впечатлила видом в мокрой майке, напомнив поклонникам, какой дерзкой красоткой она была.

Как передает Politeka.net, до замужества и беременности у Анджелины Джоли была скандальная репутация. До того, как стать женой главного красавца Голливуда Брэда Питта актриса славилась откровенными фотосессиями и яркими романами. Сегодня имидж звезды очень изменился. Она занимается воспитанием детей и предпочитает скромные элегантные образы.

На одной из фан-страничек решили напомнить, какой была Джоли. Поклонники опубликовали архивный снимок, на котором она позировала с мокрыми волосами в мокрой белой майке.

«Тигрица Анджелина Джоли – величайшая в мировом кинематографе», «Какая сладкая», «Ничего себе», «Скучаю за такой Анджелиной», «Дьяволица», «Глаз не оторвать», - пишут пользователи сети.

Отметим, что на днях в кинотеатрах вышел фильм с участием актрисы «Вечные», в котором она сыграла эффектную блондинку.

Напомним, что Джоли со спутанными волосами впечатлила видом на красной дорожке: "Улыбка очаровала".

А еще Politeka писала, что Джоли в растянутой кофте удивила видом рядом с дочкой: фото.

Также Politeka сообщала, что Джоли в оригинальном платье показала фигуру, о которой мечтают: "Икона стиля".