Голливудская актриса и режиссер, звезда блокбастера «Вечные» Анджелина Джоли впечатлила видом в мокрой майке, напомнив поклонникам, какой дерзкой красоткой она была.
Как передает Politeka.net, до замужества и беременности у Анджелины Джоли была скандальная репутация. До того, как стать женой главного красавца Голливуда Брэда Питта актриса славилась откровенными фотосессиями и яркими романами. Сегодня имидж звезды очень изменился. Она занимается воспитанием детей и предпочитает скромные элегантные образы.
На одной из фан-страничек решили напомнить, какой была Джоли. Поклонники опубликовали архивный снимок, на котором она позировала с мокрыми волосами в мокрой белой майке.
«Тигрица Анджелина Джоли – величайшая в мировом кинематографе», «Какая сладкая», «Ничего себе», «Скучаю за такой Анджелиной», «Дьяволица», «Глаз не оторвать», - пишут пользователи сети.
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Отметим, что на днях в кинотеатрах вышел фильм с участием актрисы «Вечные», в котором она сыграла эффектную блондинку.
Напомним, что Джоли со спутанными волосами впечатлила видом на красной дорожке: "Улыбка очаровала".
А еще Politeka писала, что Джоли в растянутой кофте удивила видом рядом с дочкой: фото.
Также Politeka сообщала, что Джоли в оригинальном платье показала фигуру, о которой мечтают: "Икона стиля".