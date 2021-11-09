Дружина відомого співака Віктора Павлика Катерина Репяхова розповіла про свою роботу блогером і поділилася одкровенням про складнощі, з якими стикається.

Як пише Politeka.net, 27-річна дружина 55-річного артиста опублікувала новий пост в Instagram. Катерина працює концертним директором свого відомого чоловіка. Однак після того як їх відносини стали публічними дівчина також стала активно вести блог в соціальній мережі. Згодом він став для неї істотним джерелом заробітку.

У своїй новій публікації Репяхова згадала про те, як спочатку багато попереджали її про те, що розкрутитися в цій сфері буде важко.

"Це складно,це дорого, це неможливо. А я вірила в себе. Блог - і правда важка праця, яка вимагає багато уваги і часу", - визнала Репяхова.

Вона розповіла, що багато проблем, з якими стикаються блогери, зовсім неактуальні для інших людей.

"Блогери живуть в іншому вимірі, щоранку починається з того, що зняти?! Що придумати цікавого? Як завоювати увагу людей? Блог-це точно не легкі гроші, як багато хто вважає", - написала Катерина.

Вона додала, що вважає ведення блогу великою відповідальністю і завжди про це пам'ятає.

Публікацію дружина Павлика супроводила власним фото.

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