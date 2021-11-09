Жена известного певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала о своей работе блогером и поделилась откровением о сложностях, с которыми сталкивается.

Как пишет Politeka.net, 27-летняя супруга 55-летнего артиста опубликовала новый пост в Инстаграм. Екатерина работает концертным директором своего известного мужа. Однако после того как их отношения стали публичными девушка также стала активно вести блог в социальной сети. Со временем он стал для нее существенным источником заработка.

В своей новой публикации Репяхова вспомнила о том, как изначально многие предупреждали ее о том, что раскрутиться в этой сфере будет трудно.

«Это сложно, это дорого, это невозможно говорили мне. А я верила в себя. Блог - и правда тяжёлый труд, который требует много внимания и времени», - признала Репяхова.

Она рассказала, что многие проблемы, с которыми сталкиваются блогеры, совсем неактуальны для других людей.

«Блогеры живут в другом измерении, каждое утро начинается с того, что снять?! Что придумать интересного? Как завоевать внимание людей? Блог - это точно не легкие деньги, как многие считают», - написала Екатерина.

Она добавила, что считает ведение блога большой ответственностью и всегда об этом помнит.

Публикацию жена Павлика сопроводила собственным фото.

Напомним, Виктор Павлик похвастался подросшим сыном, впечатлив даже Зиброва.

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