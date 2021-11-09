Переможниця шоу» Холостяк-10", телеведуча і колишня гімнастка Даша Ульянова змусила шанувальників помучитися, вибираючи її найвдаліше фото.

Як пише Politeka.net, красуня порадувала фанатів новим постом на своїй сторінці в Instagram. У публікації Ульянова поділилася кількома знімками.

На фото дівчина позувала в одному і тому ж образі, приймаючи різні пози. Ульянова була одягнена в ефектний чорні боді, що обтягує її струнку фігуру. Родзинки поряд додавали два великих вирізу з боків.

Образ Даші доповнив легкий макіяж, а її волосся завдяки вологому укладанню виглядали трохи недбало і романтично.

Ульянова запропонувала своїм шанувальникам вибрати найвдаліший знімок, поставивши людей в скрутне становище. Судячи з коментарів, багатьом сподобалося друге фото, на якому дівчина стоїть до камери в півоберта, ніби гіпнотизуючи своїм поглядом.

"Друга вогонь», «красива", "Ну що за прекрасні фото. Хто вас фотографує постійно?", "Вау", "красуня", "всі фото вогонь", "Люблю", " це вау. Неймовірно красива", "клас, найкраща холостячка", - пишуть люди в коментарях до фото.

Відзначимо, що Ульянова була переможницею 10-го сезону шоу «Холостяк», проте вони з його головним героєм, Максом Михайлюком, розлучилися майже відразу після фіналу.

Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Ульянова в лосинах здивувала кадрами зі спортзалу.

Як повідомляла Politeka, переможниця "Холостяка" Ульянова покрасувалася перед камерою з ідеально рівним волоссям.

Також Politeka писала, що переможниця "Холостяка" Ульянова в чому мати народила перетворила своє тіло в полотно для малювання.