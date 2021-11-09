Победительница шоу «Холостяк-10», телеведущая и бывшая гимнастка Даша Ульянова заставила поклонников помучаться, выбирая ее самое удачное фото.
Как пишет Politeka.net, красотка порадовала фанатов новым постом на своей странице в Инстаграм. В публикации Ульянова поделилась несколькими снимками.
На фото девушка позировала в одном и том же образе, принимая разные позы. Ульянова была одета в эффектный черные боди, обтягивающий ее стройную фигуру. Изюминки наряду добавляли два больших выреза по бокам.
Образ Даши дополнил легкий макияж, а ее волосы благодаря влажной укладке выглядели немного небрежно и романтично.
Ульянова предложила своим поклонникам выбрать самый удачный снимок, поставив людей в затруднительное положение. Судя по комментариям, многим понравилось второе фото, на котором девушка стоит к камере в пол-оборота, будто гипнотизируя своим взглядом.
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«Вторая огонь», «Красивая», «Ну что за прекрасные фото. Кто вас фотографирует постоянно?», «Вау», «Красотка», «Все фото огонь», «Люблю», «Это вау. Невероятно красивая», «Класс, лучшая холостячка», - пишут люди в комментариях к фото.
Отметим, что Ульянова была победительницей 10-го сезона шоу «Холостяк», однако они с его главным героем, Максом Михайлюком, расстались почти сразу после финала.
Напомним, победительница "Холостяка" Ульянова в лосинах удивила кадрами из спортзала.
Как сообщала Politeka, победительница "Холостяка" Ульянова покрасовалась перед камерой с идеально ровными волосами.
Также Politeka писала, что победительница "Холостяка" Ульянова в чем мать родила превратила свое тело в холст для рисования.