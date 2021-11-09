Українці губляться в здогадах через особу милого порося з шоу "Маска", на роль якого люди знайшли відразу чотирьох знаменитих кандидатів.
Як пише Politeka.net, Порося був одним з тих персонажів, які відразу привернули до себе увагу в новому сезоні популярного шоу «Маска». Персонаж в різнобарвному костюмі і з німбом над головою швидко розташував до себе глядачів і змусив їх гадати, хто може ховатися під маскою.
Як пишуть на сторінці «Зірковий шлях» в Instagram, найпопулярнішими кандидатурами на роль порося стали: Михайло Поплавський, Анатолій Анатоліч, Олег Машуковський і Олександр Педан.
Українці бурхливо обговорюють, хто ж зі знаменитостей міг приміряти на себе такий милий образ.
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"Олег Машуковський", "Андрій Хливнюк", "Олександр Педан", "Михайло Поплавський", "Андрій Джеджула", "Поплавський або Педан", "ясна річ там Машуковський", - пишуть люди в коментарях.
Як видно, єдиної думки на рахунок даної маски поки не склалося.
Новий епізод шоу "Маска" вийде в ефір вже 13 листопада.
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