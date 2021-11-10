Відома співачка і колишня дружина музиканта Дзідзьо Slavia показала, як працює над своєю фігурою і заряджається силами для нових звершень.

Як пише Politeka.net, Ярослава Притула (справжнє ім'я виконавиці) поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram.

У ньому Slavia зізналася, що любить займатися спортом. За словами артистки, заняття в спортзалі наповнюють її силою і допомагають заряджатися енергією. Другим таким же за силою позитивного заряду місцем для співачки є сцена.

"Спортзал це місце, яке мене заряджає, це моє місце сили, це найкраще місце, яке можна придумати для інтерв'ю зі мною... Спортзал і Сцена це мої місця сили", - зізналася співачка.

Вона поділилася знімком, на якому позує в спортзалі. Зірка не упустила шансу показати, що знаходиться у відмінній формі: вона була одягнена в обтягуючі легінси і короткий топік. Таке вбрання ідеально підкреслив її підтягнуту фігуру.

Щаслива посмішка на обличчі доповнила образ виконавиці.

Нагадаємо, що раніше цього року Slavia розлучилася зі співаком Дзідзьо після багатьох років спільного життя.

Нагадаємо, екс-дружина Дзідзьо Slavia заговорила про нові стосунки.

Як повідомляла Politeka, екс-дружина Дзідзьо в хижій сукні захотіла гарячих фото і отримала непрошену пораду.

Також Politeka писала, що Dzidzio вирішив зізнатися, чому не пускав свою екс-дружину Slavia в шоу-бізнес.