Известная певица и бывшая жена шоумена Дзидзьо Slavia в новом интервью рассказала, когда будет готова вступить в новые отношения.

Как сообщает Politeka.net, бывшая жена известного артиста и шоумена Дзидзьо начинающая певица Slavia (Ярослава Хома) в очередном интервью рассказала, каким должен быть ее новый избранник и нужно для того, чтобы она снова вступила в отношения. Фрагмент из этого интервью Слава показала в своих Instagram-сторис.

В ролике, который является фрагментом нового интервью Ярославы, она появилась в ярком платье с анималистическим узором, которое красиво подчеркнуло изящную фигурку. Роскошные волосы девушки распущены и аккуратно уложены, а на ее лице яркий макияж.

Судя по всему, Slavia задали вопрос о новых отношениях после развода с Дзидзьо. На это певица ответила: "Тем, кто отправляет меня на "Холостячку". Мой путь отношений – когда я долго знаю человека, как друга, только тогда смогу открыться. Мне нужно сначала дружить, нужно время".

Напомним, Экс-жена Дзидзьо в хищном платье захотела горячих фото и получила непрошенный совет: "Идите на Холостячку!".

Как сообщала Politeka, Совенок на шоу "Маска" спровоцировал разведенного DZIDZIO на откровенность: "Куплю себе дом и…".

Также Politeka писала, что Dzidzio решил признаться, почему не пускал свою экс-жену Slavia в шоу-бизнес: "Тиран, эгоист".