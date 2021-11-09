Известная певица и бывшая жена музыканта Дзидзьо Slavia показала, как работает над своей фигурой и заряжается силами для новых свершений.

Как пишет Politeka.net, Ярослава Притула (настоящее имя исполнительницы) поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм.

В нем Slavia призналась, что любит заниматься спортом. По словам артистки, занятия в спортзале наполняют ее силой и помогают заряжаться энергией. Вторым таким же по силе позитивного заряда местом для певицы является сцена.

«Спортзал это место, которое меня заряжает, это мое место силы, это лучшее место, которое можно придумать для интервью со мной… Спортзал и Сцена это мои места силы», - призналась певица.

Она поделилась снимком, на котором позирует в спортзале. Звезда не упустила шанса показать, что находится в отличной форме: она была одета в обтягивающие леггинсы и короткий топик. Такой наряд идеально подчеркнул ее подтянутую фигуру.

Счастливая улыбка на лице дополнила образ исполнительницы.

Напомним, что ранее в этом году Slavia развелась с певцом Дзидзьо после многих лет совместной жизни.

Напомним, экс-жена Дзидзьо Slavia заговорила о новых отношениях.

Как сообщала Politeka, экс-жена Дзидзьо в хищном платье захотела горячих фото и получила непрошенный совет.

Также Politeka писала, что Dzidzio решил признаться, почему не пускал свою экс-жену Slavia в шоу-бизнес.