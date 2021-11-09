Культова голлівудська актриса Анджеліна Джолі вразила шанувальників своєю ідеальною фігурою в сукні на тонких бретельках.

Як відомо, сама зірка довгий час не заводила свою сторінку в Instagram. Вона зареєструвалася в соцмережі зовсім недавно і використовувала цю платформу для підняття важливих соціальних питань. Однак, шанувальники Джолі роками публікують її фото в різних фан-групах і активно їх коментують.

Як пише Politeka.net, в одній з таких публікацій показали знімок Анджеліни, зроблений на одній з червоних доріжок, відвіданих зіркою. На фото актриса була відображена тільки по груди. Можна було зрозуміти, що на ній чорне вбрання на дуже тонких бретельках.

Увагу до себе привертало дуже глибоке декольте знаменитості, яке ідеально підкреслило її форми.

Образ Джолі доповнив ефектний макіяж в нюдових тонах.

Шанувальники актриси прийшли в захват від знімка.

"Вона завжди красива", "Божественно красиве декольте", "завжди молода і красива", "найчарівніша дівчина на землі", "просто красиво", "чарівно прекрасна", "чудова зовні і всередині", - пишуть люди.

Нагадаємо, Джолі в мокрій майці показала, якою зухвалою була до заміжжя.

Як повідомляла Politeka, Джолі в розтягнутій кофті спантеличила зовнішністю поруч з красунею-дочкою.

Також Politeka писала, що Джолі в незвичайній сукні показала фігуру, про яку можна тільки мріяти.