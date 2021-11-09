Культовая голливудская актриса Анджелина Джоли впечатлила поклонников своей идеальной фигурой в платье на тонких бретельках.

Как известно, сама звезда долгое время не заводила свою страницу в Инстаграм. Она зарегистрировалась в соцсети совсем недавно и использовала эту платформу для поднятия важных социальных вопросов. Однако, поклонники Джоли годами публикуют ее фото в разных фан-группах и активно их комментируют.

Как пишет Politeka.net, в одной из таких публикаций показали снимок Анджелины, сделанный на одной из красных дорожек, посещенных звездой. На фото актриса была запечатлена только по грудь. Можно было понять, что на ней черный наряд на очень тонких бретельках.

Внимание к себе привлекало очень глубокое декольте знаменитости, которое идеально подчеркнуло ее формы.

Образ Джоли дополнил эффектный макияж в нюдовых тонах.

Поклонники актрисы пришли в восторг от снимка.

«Она всегда красива», «Божественно красивое декольте», «Всегда молодая и красивая», «Самая очаровательная девушка на земле», «Просто красиво», «Обворожительно прекрасна», «Восхитительная снаружи и внутри», - пишут люди.

Напомним, Джоли в мокрой майке показала, какой дерзкой была до замужества.

Как сообщала Politeka, Джоли в растянутой кофте озадачила внешностью рядом с красоткой-дочерью.

Также Politeka писала, что Джоли в необычном платье показала фигуру, о которой можно только мечтать.