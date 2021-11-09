Дружина відомого українського музиканта Сергія Бабкіна розповіла, як власна скутість може перешкодити жінці здійснити свої бажання.

Як пише Politeka.net, Сніжана Бабкіна проводить для жінок марафони, на яких вчить їх будувати щастя в особистому житті. У новому пості на своїй сторінці в Instagram вона розповіла про одну з перешкод на цьому шляху.

"Я стикаюся з однією найбільш частою проблемою. Це - закритість і скутість. Ми відмовляємося довіряти! І собі, і іншим", - розповіла Бабкіна.

Вона пояснила, що в міру дорослішання люди стикаються з несправедливістю і «обростають затискачами», втрачаючи довіру до світу. На думку Сніжани, це неправильно, адже це обмежує можливості людини.

Бабкіна підкреслила, що подібна недовіра до життя-тільки фокус сприйняття, який можна змінити, навчившись довіряти.

"Спочатку - собі, Потім - світу", - зазначила Сніжана.

Цей пост вона супроводила своїм фото. На знімку Бабкіна сиділа на дивані в трусах і светрі, який кокетливо приспустила з плечей. Жінка посміхалася і виглядала щасливою.

Відзначимо, що сім'я Бабкіних опинилася в центрі скандалу після того, як Сергій зізнався, що змінив Сніжані з сотнею повій. Втім, дружина вирішила пробачити недбайливого чоловіка заради збереження сім'ї.

Нагадаємо, дружина Бабкіна після зрад чоловіка зізналася йому в почуттях на публіці.

Як повідомляла Politeka, Бабкін показав, як святкує свій день народження, здивувавши особливим талантом.

Також Politeka писала, що дружина Сергія Бабкіна показала, яким виріс її син, згадавши про погрози лікарів.