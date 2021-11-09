Жена известного украинского музыканта Сергея Бабкина рассказала, как собственная зажатость может помешать женщине осуществить свои желания.

Как пишет Politeka.net, Снежана Бабкина проводит для женщин марафоны, на которых учит их строить счастье в личной жизни. В новом посте на своей странице в Инстаграм она рассказала об одном из препятствий на этом пути.

«Я сталкиваюсь с одной наиболее частой проблемой. Это - закрытость и зажатость. Мы отказываемся доверять! И себе, и другим», - рассказала Бабкина.

Она объяснила, что по мере взросления люди сталкиваются с несправедливостью и «обрастают зажимами», теряя доверие к миру. По мнению Снежаны, это неправильно, ведь это ограничивает возможности человека.

Бабкина подчеркнула, что подобное недоверие к жизни – только фокус восприятия, который можно изменить, научившись доверять.

«Вначале – себе, потом – Миру», - отметила Снежана.

Этот пост она сопроводила своим фото. На снимке Бабкина сидела на диване в трусах и свитере, который кокетливо приспустила с плеч. Женщина улыбалась и выглядела счастливой.

Отметим, что семья Бабкиных оказалась в центре скандала после того, как Сергей признался, что изменил Снежане с сотней проституток. Впрочем, жена решила простить нерадивого мужа ради сохранения семьи.

Напомним, жена Бабкина после измен мужа призналась ему в чувствах на публике.

Как сообщала Politeka, Бабкин показал, как празднует свой день рождения, удивив особым талантом.

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