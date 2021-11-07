Жена известного артиста и солиста группы "5'Nizza" Сергея Бабкина - Снежана призналась мужу в чувствах на публике.

Как передает Politeka.net, Сергей Бабкин популярный украинский исполнитель, который прославился своим участием в группе "5'Nizza". Как известно, недавно в сети разразился скандал, в котором Сергея обвинили в изменах. На интервью артист признался, что за время брака изменял своей жене. Снежана Бабкина заявила, что уже простила мужа и сейчас у них счастливый брак.

Так, на этот раз жена Бабкина опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. Как известно, Сергею Бабкину исполнилось 43 года. Его жена - Снежана решила публично поздравить с Днём Рождения, показав их совместное фото.

"Ты - человек-Магнит!🙌🏻



Магнит для восхищённых взглядов, ярких улыбок, внутренней радости с нотками ностальгии😉

Магнит для настоящих чувств, родственных душ, космических эмоций!

Магнит для глубоких, честных, любящих людей!

Магнит для важных периодов и глубоких опытов!



Сейчас у тебя/ у нас очень «интересный», важный период!

Я хочу, чтобы ты вышел из него Победителем!



Пусть таким безграничным, как моя Вера в тебя, будет твоё Здоровье, Счастье, Вдохновение, Внутренняя Радость и Сила Духа!🙏🏻



Мой дорогой Друг @babkin_official !

Я поздравляю тебя!❤️"

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