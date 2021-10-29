Жена известного певца и музыканта, участника группы «5’nizza» Сергея Бабкина, Снежана, поделилась секретом спокойствия после серии операций у мужа на глазах и раскрытии правды о его многочисленных изменах.

36-летняя Снежана Бабкина опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала без макияжа, в "походном" наряде и со счастливой улыбкой на лице, передает Politeka.net.

После всех жизненных невзгод, жена музыканта нашла отдушину в медитациях. Девушка позировала, согласно геометке, в Шульговском лесу и хвасталась найденными грибами.

"Намедитировали себе лес, грибы, эмоции!💚", - говорится в подписи.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Тоже очень люблю лес и грибы собирать, душой прям отдыхаешь🥰"; "Красавица 🔥😍"; "Ой беленький, где нашли в такую пору"; "Красивая! Наполненная!😍🌷"; "Согласна на все 💯 Медитация творит чудеса🙏💙"; "Классная❤️❤️❤️улыбка"; "Медитация природой!!!👏".

Отметим, ранее Снежана признавалась, что долгое время страдала от панических атак, тахикардии, тревожности, нервозности и агрессии. Усугубили ее состояние проблемы со зрением у мужа. Сергей Бабкин зимой этого года начал стремительно слепнуть - только серия операций в Австрии и длительная реабилитация помогли ему вернуть зрение.

За этим ударом последовал еще один - всплыла правда об изменах мужа. Бабкин признался, что не брезговал даже "ночными бабочками". Снежана нашла в себе силы простить его. Более того, она смогла вылечиться от своих недугов, и помогли ей в этом медитации, которыми она начала заниматься.

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