Известный украинский музыкант Сергей Бабкин и его жена Снежана показали в соцсетях трогательный семейный кадр с тещей артиста в ее день рождения.

Как пишет Politeka.net, снимком с мамой и мужем поделилась в Инстаграм Снежана Бабкина.

20 октября мать Снежаны отмечала свой день рождения, а дочь и ее звездный муж не могли не поздравить ее с праздником.

«Мамочка! Happy birthday!!! АБАЗЯЮ!», - написала Бабкина в своем посте.

На снимке Снежана и Сергей обнимали женщину, которая стояла между ними. Мать Бабкиной была одета в элегантное коричневое платье, а Снежана и Сергей позировали в ярких свитерах. Все трое мило улыбались.

Подписчики Снежаны тут же принялись поздравлять ее маму.

«Поздравляем!!! Поздравляем!!!!! Здоровья, здоровья, хорошего настроения!», «С новым годом!!! Желаю вашей мамочке много любви и счастья», «Такая красавица, с днём нарождения», «С Днём Рождения мамочку. Процветающего нового года жизни Чья мамочка? Ох и хорошо выглядит. Поздравляю», - пишут люди.

Отметим, что ранее семья Бабкиных оказалась в центре скандала после того, как Сергей признался, что изменял жене с проститутками. Впрочем, Снежана решила простить супруга, и сейчас пара живет, как ни в чем не бывало.

Напомним, Бабкин в новом амплуа неожиданно обратился к украинцам.

Как сообщала Politeka, Бабкин в странной позе показал подготовку к выступлению на "Танцях з зірками".

Также Politeka писала, что жена Бабкина в узком боди устроила легкие шалости, сняв все на видео.