Жена украинского музыканта Сергея Бабкина, солиста группы 5'nizza, Снежана показала, какую устроила эффектную фотосессию, надев узкое боди.
Как пишет Politeka.net, Снежана с Сергеем уже более 10 лет вместе. Пара по сей день вместе и счастлива, хоть и пришлось пройти через многочисленные измены солиста группы 5'nizza. Жена Бабкина активно ведет страничку в Инстаграм, где рассказывает о йоге и медитации, а также делится многим другим.
На новом видео Снежана появилась в узком оди и ботфортах. Жена Бабкина сидела на корточках, игриво позируя перед оператором.
"Провела Пятницу в компании моих Фей", - написала Снежана под роликом.
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"Такую красоту наснимали!
После такой фотосессии, ощущение что вагонов 8 разгрузили", - добавила Бабкина.
Фанаты посмотрели ролик почти 10 тысяч раз и написали комментарии:
"Очень красиво", "Волшебная", "Какая кайфовая", "Мур, ты сегодня большая молодец", "На себя не похожа... А вообще, очень прикольно!", "Женщина-кошечка".
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