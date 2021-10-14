Жена украинского музыканта Сергея Бабкина, солиста группы 5'nizza, Снежана показала, какую устроила эффектную фотосессию, надев узкое боди.

Как пишет Politeka.net, Снежана с Сергеем уже более 10 лет вместе. Пара по сей день вместе и счастлива, хоть и пришлось пройти через многочисленные измены солиста группы 5'nizza. Жена Бабкина активно ведет страничку в Инстаграм, где рассказывает о йоге и медитации, а также делится многим другим.

На новом видео Снежана появилась в узком оди и ботфортах. Жена Бабкина сидела на корточках, игриво позируя перед оператором.

"Провела Пятницу в компании моих Фей", - написала Снежана под роликом.

"Такую красоту наснимали!

После такой фотосессии, ощущение что вагонов 8 разгрузили", - добавила Бабкина.

Фанаты посмотрели ролик почти 10 тысяч раз и написали комментарии:

"Очень красиво", "Волшебная", "Какая кайфовая", "Мур, ты сегодня большая молодец", "На себя не похожа... А вообще, очень прикольно!", "Женщина-кошечка".

Напомним, жена Бабкина после измен и операций мужа проходит через новые испытани

А еще Politeka сообщала, что жена Бабкина после измен мужа рассказала украинкам, как найти достойного мужчину

Также Politeka писала, что Бабкин с новой прической в объятиях жены поразил признанием



