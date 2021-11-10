Це вже не перший інцидент

Відомий український артист Іво Бобул в черговий раз невтішно висловився про солістку групи Go_A Каті Павленко.

Як повідомляє Politeka.net, відомий український артист Іво Бобул в інтерв'ю програмі "ЖВЛ" не втримався і в черговий раз зачепив невтішними словами солістку популярної групи Go_A Катю Павленко.

За словами Бобула, нинішнє молоде покоління нічого не розуміє в роботі артистів. Так, під критику Народного артиста кілька років тому потрапив Виконавець Макс Барських, а тепер він невтішно висловлюється про солістку Go_A Каті Павленко.

"Що вона зробила для української культури? Скажіть мені. Що заспівала "Конопельку"? А вона як співачка хто? Ніхто, і звуть її ніяк", - заявив Іво Бобул.

Зазначимо, що конфлікт між Народним артистом і співачкою, яка разом з групою представляла Україну на "Євробаченні", виник раніше, коли вони обидва були серед суддів шоу "Співають всі". Так, в одному з випусків вокального шоу Павленко висловила думку, що українському шоу-бізнесу не вистачає артистів, за якими піде молодь. Це дуже зачепило і навіть образило Бобула, адже він, судячи з усього, вважає інакше.

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